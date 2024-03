Su una nave dove lavorava resta travolto e muore un marittimo trapanese: aveva 44 anni

Incidente mortale sul lavoro. Stavolta all’interno di una nave. Un marittimo trapanese imbarcato su una delle motonavi del gruppo GNV & SNAV è deceduto ieri, sabato 23 marzo, durante le operazioni di imbarco di mezzi pesanti, mentre il traghetto era ormeggiato nel porto di Napoli.

La vittima, Gaspare Davì, 44 anni, sposato, padre di due figli, è morto sul colpo, schiacciato da un tir che era appena entrato nella pancia della nave GNV Antares . Sembra che Davì fosse al suo ultimo viaggio, da oggi sarebbe stato posto in aspettativa. Nonostante sono scattati immediatamente i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta da parte della Guardia Costiera di Napoli, mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi, come disposto dal magistrato di turno per un accurato sopralluogo. L’Anatres invece di partire ieri sera alle 20, è rimasta ferma in posto a Napoli sino alle 4, quando terminati i rilievi è potuta partire alla volta di Palermo.