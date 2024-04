Conte “Il premierato porterà totale squilibrio”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo andando verso una prospettiva che non ci porterà stabilità, ma solo maggiori poteri al presidente del Consiglio”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Raiuno, rispondendo a una domanda sul premierato. “Il risultato sarà un totale squilibrio: avremo un presidente della Repubblica che sarà un passacarte, un cerimoniere”, mentre “il Parlamento sarà assoggettato al premier, perchè è chiaro che se stanno insieme, cadono insieme e sarà il premier ad esercitare un potere di ricatto sul Parlamento. Stiamo andando verso una soluzione che non c’è in nessun altro Paese al mondo: ci sarà una ragione?”, si chiede Conte.

