Aeroporto Palermo, a marzo traffico passeggeri +14% rispetto al 2023

PALERMO (ITALPRESS) – Un altro mese positivo per l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo. Lo rende noto la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano, sottolineando in una nota che marzo si è chiuso con l’aumento a doppia cifra del traffico passeggeri: +14,23% (560.261) rispetto a marzo 2023 (490.448). Incremento significativo anche per il numero dei voli (3.904), con l’aumento del 15,61% sullo stesso mese del 2023 (3.377). Sono stati 114.754 i viaggiatori dei voli internazionali, cioè il 20,5% del totale passeggeri di marzo.

Nei primi tre mesi del 2024 l’aeroporto di Palermo totalizza 1.441.892 passeggeri, +10,58% su gennaio-marzo 2023 (1.303.893) e +13,07% di voli (10.487 contro 9.275 del 2023). Infine, le stime di traffico indicano che ad aprile è prevista la crescita del 13% su aprile 2023, con circa 770 mila passeggeri in transito, conclude la nota della Gesap.

