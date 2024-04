Meteo, persiste in Sicilia l’anticiclone africano

Il lungo weekend pasquale ha visto il transito di numerosi fronti perturbati che hanno compromesso il quadro meteorologico su buona parte dell’Italia. Piogge, temporali e anche neve hanno interessato soprattutto il Nord e alcuni tratti del Centro. Dopo gli ultimi rovesci e temporali di Pasquetta, già da domani, 2 aprile, ci sarà spazio per l’estensione di un’area di alta pressione di origine africana, la quale assumerà un ruolo sempre più dominante nel corso della settimana su tutto il Paese. Permane l’anticiclone africano sul Sud. La mattinata trascorrerà con un cielo spesso coperto sulla Calabria e sul Nord della Sicilia, mentre altrove ci saranno maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio, cielo poco nuvoloso dappertutto, in un contesto termico sempre molto mite per il periodo. Venti dai quadranti settentrionali, localmente di forte intensità. Temperature con valori massimi compresi tra i 14°C di Potenza e i 20° C di Bari.

Un intenso ammasso nuvoloso transita sulle nostre regioni il 3 aprile provocando, soprattutto al mattino, un cielo spesso coperto sui settori peninsulari e nuvolosità irregolare. Le temperature sono previste in contenuta diminuzione, con valori spesso di poco sotto i 20°C. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Temperature con valori massimi compresi tra i 15° C di Potenza e i 20°C di Bari.