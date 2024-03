Caldo e vento nel week end, in Sicilia arriva l’allerta incendi

Nel giro di pochi giorni, la Sicilia passa dall’allerta per le piogge a quella per gli incendi. Come preannunciato dalle previsioni meteo, il fine settimana di Pasqua sarà caratterizzato da un innalzamento delle temperature, che registreranno picchi superiori ai 30°C, decisamente insoliti in questo periodo dell’anno. Ad esclusione della provincia di Siracusa, in tutta l’isola è prevista l’allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore nella giornata di sabato 30 marzo. A determinare questo scenario i forti venti sud orientali che sferzeranno la Sicilia, soprattutto nelle zone costiere. Rinforzi da burrasca sono previsti nelle zone occidentali. Molto mossi tutti i bacini, con il rischio di mareggiate.