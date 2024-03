Tutti i tradizionali eventi della Settimana Santa a Marsala. Si inizia a San Matteo

Marsala si prepara alla Settimana Santa.

Martedì 26 Marzo, nella parrocchia San Matteo, alle ore 19:15 si svolgerà la rappresentazione del “Seder di Pesach”, alcuni momenti rituali della cena pasquale ebraica messi in scena dai ragazzi cresimandi. Mostrerà il contesto storico, culturale e religioso in cui Gesù istituì l’Eucaristia.

Il 28 Marzo, Giovedì Santo. L’itinerario della Sacra Rappresentazione con i personaggi viventi prende il via alle ore 13:00 dalla Chiesa di Sant’Anna. Si snoda lungo le vie cittadine, per poi rientrare nella chiesa di via XIX Luglio alle ore 19:00 circa. Diretta streaming alla pagina https://www.facebook.com/GiovediSantoaMarsala.

29 marzo, Venerdì Santo. La Processione sarà preceduta dall’uscita del simulacro della Madonna dal Santuario dell’Addolorata (ore 14:30) che farà poi il suo ingresso in Chiesa Madre. Qui la celebrazione della Santa Messa e, al termine (ore 17:00 circa), l’avvio della Processione del Cristo Morto e di Maria Ss. Addolorata. L’itinerario si concluderà con una breve sosta di preghiera in Piazza Mameli e, a seguire, il rientro dei simulacri nel Santuario: questo rimarrà aperto fino alle ore 24.

Da segnalare due iniziative della prossima settimana, entrambe patrocinate dall’Amministrazione comunale: la prima, ancora in corso, è la mostra fotografica GIOVEDÌ SANTO A MARSALA. È stata allestita a Palazzo VII Aprile e si possono ammirare gli scatti fino al prossimo 30 Marzo – eccetto giovedì 28 e venerdì 29) – con orario continuato dalle 9 alle 20. L’ingresso è libero.

L’altra iniziativa è lo spettacolo YESHUA, che sarà portato in scena dall’Associazione RIRI nella serata di Giovedì 28, al Teatro Impero (ore 21:30). Saranno rievocati gli ultimi giorni di vita di Gesù, dai Miracoli alla Crocifissione, in un crescendo di emozioni.