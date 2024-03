Incidente mortale al confine tra Marsala e Salemi, muore Sebastiano Adragna

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra Marsala e Salemi. Precisamente in contrada Chitarra, sulla SS 188, una Fiat 500 guidata da un marsalese 34enne, Sebastiano Adragna, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura, pare in maniera autonoma, finendo fuori strada. Inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Indagano le forze dell’ordine.

In molti in queste ore sui Social si stanno stringendo al dolore della famiglia e del fratello Vincenzo, alla compagna Federica e al figlioletto molto piccolo.