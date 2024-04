Sulla pista ciclabile di Marsala anche… i cavalli e i calessi. VIDEO

La pista o corsia ciclabile, a seconda dei tratti, del Lungomare Marsala, ancora non collaudata peraltro, si presta non solo a varie interpretazioni, ma anche a vari usi. Pedoni, ciclisti, mezzi elettrici e… cavalli. D’altronde nei punti in cui la ciclabile è tratteggiata anche le auto possono attraversarla se non ci sono ciclisti o pedoni, quindi anche i cavalli sfruttano l’occasione di una passeggiata nel tradizionale calesse siciliano. Giorni fa un altro cavallo questa volta con il suo padrone in sella, ha ‘sfruttato’ la pista. E c’è chi si diverte a scattare foto o a fare qualche video: