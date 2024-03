Emisfero del vento: l’associazione pulisce il quartiere Sappusi a Marsala

Emisfero del vento da anni realizza iniziative culturali e sociali nella nostra città. Ieri 23 Marzo, la compagine ha dato vita ad un’azione che testimonia quanto grande è il rispetto e l’amore che tutto il circolo ha per la città.

I ragazzi di emisfero (associazione guidata da Gaspare Stabile e nel cui direttivo figurano Pierluigi Spanó, Gianluca Marino e Bruno Galfano) assieme a tanti simpatizzanti si sono dati appuntamento presso il Parco Maestro Giovanni Marino nel quartiere Sappusi a Marsala per compiere un’azione di pulizia straordinaria. C’è stata la scerbatura dell’intera area e alla eliminazione dei rifiuti. “È solo dando il giusto esempio – afferma una nota – che può crescere il rispetto per il bene pubblico. Cinque ore di lavoro spontaneo per sistemare e pulire il tutto, ore che sono state inserite nella banca del tempo emisfero. Sono stati necessari ben 4 tosaerba, 2 decespugliatori, oltre ad altri utensili da giardinaggio come rastrelli e zappe che la famiglia Marino ha gentilmente messo a disposizione e una grande dose di buona volontà di tutti coloro i quali hanno preso parte all’azione a cui vanno i ringraziamenti più grandi da parte di Emisfero”.