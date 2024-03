Calciatrici del Marsala al Torneo delle Regioni

Ufficialmente in partenza la 60ª edizione del Torneo delle Regioni Calcio a 11 quest’anno in Liguria, iniziata il 22 e fino al 29 marzo, anche per i talenti siciliani della Rappresentativa Regionale Femminile Under 23 guidata dal tecnico Antonia Giammanco, che in quel di Genova porta con sé Lucrezia Donato, Arianna Pisciotta e Claudia Bannino, inamovibili atlete azzurre della prima squadra del Marsala Calcio Femminile guidata da Valeria Anteri che ha partecipato agli stage selettivi organizzati nelle diverse località isolane per tutta la stagione invernale.

L’ultimo raduno, diviso per aree geografiche, è avvenuto infatti martedì 19 marzo presso il campo comunale “Favazza di Terrasini” che ha riunito le partecipanti di Virtus Femminile Marsala e Palermo Football Club. La competizione, interamente trasmessa in streaming sui canali ufficiali LND, vedrà il gruppo di coach Giammanco scendere in campo nelle tre gare fissate per tale Girone C alle ore 14.15 di oggi per la sfida con la formazione della Sardegna, domani per lo scontro Sicilia-Marche, lunedì 25 marzo a chiudere il quadrangolare con l’11 della Campania. Superato il girone di qualificazione, in caso di esito positivo simultaneo si avrà accesso ai quarti di finale, alle semifinali e alla finale rispettivamente nelle date del 27, 28 e 29 marzo.