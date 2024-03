“Allo Scorrimento Veloce di Marsala cartelli stradali disturbano la visibilità”

Alcuni cittadini alla guida ci segnalano che da qualche tempo alcuni cartelli stradali disturbano la visibilità sulla via Salemi. Proprio all’ingresso – ma il problema si pone all’uscita – dello Scorrimento Veloce di Marsala, in contrada Cardilla, c’è una piccola isola con dei segnali stradali a cui se ne sono aggiunti altri due in basso che non consentono agli automobilisti di vedere bene le auto che transitano avendo la precedenza. “Non si vede niente uscendo dallo Scorrimento e imboccando la via Salemi, potrebbero accadere degli incidenti. Molte auto infatti, possono essere ingannati dalla poca visibilità, pensano che non arrivano mezzi e si immettono, quando invece, magari, transitano vetture e camion a forte velocità, tale da non essere valutata bene. Bisogna fare qualcosa”, ci fanno sapere alcuni lettori.