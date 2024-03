Baglio di Scopello a Castellammare del Golfo: zona a traffico limitato attiva il sabato e la domenica

Dal 23 marzo e fino al 29 maggio 2024, l’accesso alle auto nel baglio non sarà consentito il sabato, la domenica ed i festivi per tutto il giorno, ad eccezione di una fascia mattutina libera, dalle ore 7 alle 10, quando è consentito entrare con i mezzi.

Per gli autorizzati, il carico e scarico merci è previsto dalle ore 15 alle 17

L’area sottoposta alla ZTL del Borgo di Scopello è compresa tra la strada comunale per Scopello e la via Diaz dove sono posizionate le telecamere per il controllo elettronico dei varchi e include via Ciro Menotti, Marco Polo, Natale di Roma, San Michele, via Diaz e piazza Cetaria.

I pass già rilasciati si intendono prorogati e l’ufficio preposto procederà al rilascio dei nuovi permessi/PASS, sulla base delle linee guida approvate con delibera di giunta a giugno 2022.

Possono accedere senza necessità del rilascio del pass, come si legge nell’ordinanza firmata dal responsabile del settore polizia municipale, Giuseppe La Rosa, i veicoli a braccia e velocipedi autorizzati, le motocarrozzette private ad uso di persone invalide e i veicoli a servizio dei soggetti con disabilità e in possesso del contrassegno con soggetto titolare a bordo, al fine di accedere ai posti ad essi riservati presenti nell’area, previa prenotazione per email.

«L’attivazione della zona a traffico limitato è necessaria al momento solo nel borgo di Scopello dove nei fine settimana c’è già un notevole afflusso di auto per l’aumento della presenza di visitatori. Occorre quindi regolamentare il traffico -spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale Giovanni Todaro- così da tutelare l’incolumità pubblica e privata e salvaguardare il nostro prezioso borgo. Ricordiamo che la ditta Ecoparking che gestisce il servizio, avvierà successivamente le ztl nelle altre aree della nostra città».