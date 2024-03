A Trapani la Fondazione Auxilium terrà iniziative per la Giornata sull’Autismo

La Fondazione Auxilium vuole celebrare la Giornata della Consapevolezza sull’Autismo il prossimo 2 aprile anche a Trapani, offrendo una serie di iniziative mirate alla sensibilizzazione e alla condivisione presso le proprie due strutture. Presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione, la Fondazione Auxilium organizza un primo screening gratuito per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) dalle 9 alle 13, su appuntamento. Un’équipe specialistica composta da Assistente Sociale, Medico NPI, Terapisti e Psicologo, effettuerà la valutazione tramite questionario ed osservazione del bambino, offrendo così un supporto cruciale per la diagnosi precoce e l’intervento tempestivo.

In parallelo, presso l’IMPP e il Centro Diurno per l’Autismo di Villa Betania, la Fondazione Auxilium apre le porte alla comunità con l’iniziativa “Porte Aperte”, offrendo a tutti la possibilità di visitare gli spazi del Centro Diurno per l’Autismo dalle 9 alle 13. Durante la visita, sarà possibile incontrare medici, terapisti ed operatori, e conoscere le attività che si svolgono all’interno del Centro. La mostra d’arte della Galleria Betania sarà accessibile al pubblico per l’intero pomeriggio, su prenotazione, offrendo l’opportunità di visionare le opere esposte, realizzate dai ragazzi del Centro Diurno per l’Autismo. Nel corso della giornata sono previste attività dedicate alle famiglie dell’attuale Centro Diurno dell’Autismo, con momenti di condivisione e di attività genitore/figli. Il momento conclusivo della giornata sarà caratterizzato da un video dedicato al Centro Diurno, seguito dalla chiusura dell’asta dedicata ad uno dei quadri della Galleria Betania, con la possibilità per i partecipanti di effettuare donazioni per sostenere le iniziative della Fondazione Auxilium. La Fondazione Auxilium invita quindi tutti coloro che sono interessati a partecipare a queste significative iniziative, affinché insieme possiamo promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione dell’autismo, creando un ambiente di inclusione e supporto.