Parcheggi e ciclabile: a Marsala si va verso la sosta sui marciapiedi

Soluzioni per ampliare la sosta lungo la pista ciclabile del Lungomare di Marsala. Questo l’oggetto dell’ulteriore incontro di stamani del sindaco Massimo Grillo con gli operatori economici che svolgono attività commerciale nella zona: “Ho avuto modo di acquisire osservazioni e suggerimenti da parte dei gestori che, contestualmente, hanno espresso condivisione su quanto si sta realizzando per consentire la sosta lungo il percorso ciclabile”. Il riferimento è alla nuova segnaletica stradale orizzontale – prevista nel nuovo provvedimento della Polizia Municaple – che indica gli stalli in cui si potrà sostare.

Laddove il Codice della Strada lo consenta, infatti, si è provveduto a includere parte di marciapiede come area per sostare i propri mezzi a due o quattro ruote. Scelta alquanto singolare visto che il Codice della Strada vieta espressamente di sostare o parcheggiare sui marciapiedi salvo casi eccezionali e con previste segnaletiche orizzontali e verticali. Il sindaco Grillo, al termine dell’incontro, ha sottolineato che sono allo studio ulteriori valutazioni e approfondimenti per coniugare al meglio le esigenze di tutti.