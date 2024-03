Riti della Settimana Santa, il programma della Diocesi di Mazara

Iniziano domenica delle Palme – 24 marzo – i riti della Settimana Santa col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Ecco il programma: Domenica 24 marzo, ore 10,15: benedizione delle palme presso la chiesa San Calcedonio di Mazara del Vallo e corteo sino in Cattedrale dove verrà celebrata la santa messa. Mercoledì 27 marzo, ore 16,30: raduno dei giovani presso chiesa Santa Caterina (o piazza della Repubblica); ore 18,30, Cattedrale: santa messa crismale. Giovedì 28 marzo, ore 18,30, Cattedrale: santa messa In Coena Domini; ore 23, Veglia. Venerdì 29 marzo, ore 17, Cattedrale: celebrazione della Passione; a seguire processione per le vie della città. Sabato 30 marzo, ore 23, Cattedrale: Veglia pasquale. Domenica 31 marzo, ore 11: santa messa di Pasqua in Cattedrale.