Ad Alcamo torna la rappresentazione della “Passione di Cristo” la Domenica delle Palme

Ritorna puntuale ad Alcamo la rappresentazione della “Passione di Cristo” che si svolgerà, durante il pomeriggio della Domenica delle Palme, nel centro storico cittadino. L’evento è organizzato dall’associazione “ProLoco Città di Alcamo”, in collaborazione con il Comune.

L’inizio della rappresentazione è previsto alle 16:00 nei pressi della Chiesa Madre, piazzetta IV Novembre, a seguire piazza Ciullo, via Mazzini (zona già pedonale), via commendatore Navarra (fino al museo degli strumenti musicali), via Fazio, via Porta Stella, piazza Ciullo, atrio Collegio (Santi Ignazio di Loyola e Francesco Saverio) per i processi, ancora piazza Ciullo, via Amendola, via arco Itria, via Dante, corso VI Aprile parte larga (angolo via Vittorio Veneto), corso VI Aprile parte pedonale, per concludersi con il Cristo in croce e la Resurrezione, a piazza Bagolino per le 19:30 circa. Ancora una volta sarà possibile partecipare alla rappresentazione dall’inizio alla fine, vivendo un intenso momento di riflessione, ed esserne parte integrante accompagnando gli oltre 150 interpreti e figuranti in costume.

L’assessore alla Cultura e allo sviluppo turistico Donatella Bonanno dichiara: “Un ringraziamento alla Pro Loco che, con grande maestria, mette in scena una rappresentazione sacra che coinvolge il tessuto cittadino e contemporaneamente attrae visitatori dai comuni limitrofi; la “Via Crucis” si caratterizza quale evento turistico di grande rilievo, oltre che momento di pietà popolare molto sentito dai cittadini alcamesi”. “Grazie all’impegno della ProLoco, la “Passione di Cristo” è stato proposta – afferma il sindaco Domenico Surdi – per essere annoverata tra i beni del patrimonio immateriale dell’UNESCO ed è pertanto motivo di orgoglio per tutta la nostra cittadinanza”. La “ProLoco Alcamo APS” fa parte del circuito di “Europassione per l’Italia” e anche di “Europassion per l’Europa”, con l’intento di dare risalto a livello nazionale prima ed europeo dopo, alla rappresentazione della Passione di Cristo, come da decenni si svolge ad Alcamo.