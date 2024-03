Tennis: il Sunshine Club Marsala resta in C

Obiettivo raggiunto per il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus. Il team lilybetano ottiene la permanenza nel campionato di Serie C maschile con una giornata di anticipo grazie alla netta vittoria per 6 a 0 sui difficili campi del Tc3 Palermo. Facili successi in due set nei singolari per Giorgio Parisi e Andrea Adamo, invece Daniel Franchino e Gabriele Misuraca hanno dovuto ricorrere al terzo set per avere ragione dei loro ostici avversari. A risultato acquisito sono arrivate anche le vittorie non meno sofferte nei doppi. Domenica prossima a Sciacca il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus con una improbabile vittoria potrebbe accedere ai play off per la serie “B”.

Questi i set: Carollo S./Franchino 62 46 26; Cerasola/Parisi 36 36; Lo Coco/Misuraca 36 75 06; Cocchiara/Adamo 16 06; Carollo M. Cerasola/Parisi Galfano 75 67 8 10; Nicolosi Cocchiara/Adamo Rubino 57 06.