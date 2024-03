Il Marsala Calcio vince con due rigori a Porto Empedocle

Dopo la vittoria a tavolino in quel del “Nino Lombardo Angotta” la scorsa settimana, per ritiro dell’avversario Iccarense che non si è presentato al Municipale, il Marsala Calcio nella 24ª giornata di Campionato di Promozione girone A, torna a Capo Boeo con i tre punti conquistati sul manto erboso dell’Empedoclina. La gara è terminata 2 a 0 per due rigori concessi dall’arbitro al 23’ e al 43’ del secondo tempo, entrambi messi a segno da Iannotti. Gli azzurri di Mister Brucculeri si ritrovano così in quarta posizione a pari merito con il Bagheria Calcio a +2 da Gemini e + 3 dal Cus Palermo, ma a – 8 dalla Parmonval che al momento sembra imprendibile.

Allungare il passo per il Marsala potrebbe significare lottare per accedere ai play off ma mancano ancora due partite, una dopo la pausa, il 7 aprile in casa contro il San Vito secondo in classifica e l’ultima ‘regular’ in trasferta contro la Giardinellese il 14 aprile che lotta per i play out.