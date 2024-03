Al “Nino Lombardo Angotta” l’Iccarense non si è presentata sul campo di gioco contro il Marsala Calcio per la 23ª giornata di Campionato di Promozione. Si dice dispiaciuto Mister Brucculeri per non aver regalato la gara ai tifosi azzurri ma dopo un’attesa di 5 minuti per regolamento, l’arbitro deve decretare l’assenza dell’altra squadra e il 3 a 0 a tavolino per gli azzurri. La prossima gara si giocherà contro l’Empedoclina in trasferta.