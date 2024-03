Antonini esonera coach Parente per la prima sconfitta della Trapani Shark di Basket

Il presidente Valerio Antonini – finito nel vortice di polemiche sulla gestione dello scalo aeroportuale di Birgi – ha esonerato l’allenatore della Trapani Shark, squadra di basket che milita in serie A2 verde, Daniele Parente, in seguito alla sconfitta rimediata contro la Fortitudo Bologna per 89 a 57 in Coppa Italia. Per Trapani si tratta della prima sconfitta stagionale e forse l’esonero è eccessivo in ogni caso la società ha rilasciato un comunicato: “Il Trapani Shark comunica di aver sollevato coach Daniele Parente dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e la serietà dimostrata in tutti questi anni trascorsi a Trapani e gli augura le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra verrà affidata ad un Nuovo Responsabile tecnico nelle prossime ore“.

Un probabile sostituto di Parente, oggi, potrebbe essere Andrea Diana.