Morto Giuseppe Stabile, coinvolto in un incidente in moto a Castellammare

E’ morto Giuseppe Stabile, il ragazzo che sabato scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale in via L. Da Vinci, a Castellammare del Golfo. Giuseppe era a bordo della sua moto da cross quando, per cause ancora da accertare, sia sbandato finendo contro la recinzione di un cantiere edile. A rimanere coinvolta anche una vettura. Il ragazzo ha avuto la peggio ed è stato trasportato in ospedale, a Villa Sofia, in condizioni critiche dove i medici ne hanno dichiarato la morte celebrale dopo un intervento chirurgico. La famiglia ha autorizzato all’espianto degli organi.

Il ragazzo era figlio di Gaspare Stabile, per il quale a Castellammare si organizza il Memorial con sfilata di carretti siciliani.