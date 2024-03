Schifani dice no e Antonini fa un passo indietro: “Birgi non ha bisogno di me”

Dopo le polemiche sorte nei giorni scorsi con le dichiarazioni di Valerio Antonini, patron del Basket e del Trapani Calcio, di volere acquistare la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Birgi – da cui è nata la diatriba con Salvatore Ombra, attuale presidente dell’Airgest – e dopo la netta posizione del Presidente Renato Schifani che ha ribadito come l’aeroporto non sia in vendita, una nota è arrivata dall’imprenditore romano.

“Ho manifestato apertamente il mio interesse per l’acquisto dell’aeroporto di Trapani perché mi ero convinto, leggendo i bilanci e i vari articoli comparsi sui giornali di tutta la Sicilia nel 2023, che fosse importante dare il mio contributo per quel salto di qualità che necessita per uno slancio turistico commerciale della provincia – ha scritto Antonini -. A seguito del clamore scatenatosi dopo il mio interesse, appare evidente che non si necessita del mio ingresso a maggior ragione dopo le ultime indicazioni della Regione Sicilia che sottolinea come l’Aeroporto sia in piena salute e i bilanci in attivo. Augurando pertanto al loro Presidente Ombra lunga vita in sella ad Airgest nella speranza che quanto da lui promesso alla comunità si realizzi, mi ritiro in buon ordine, concentrando da oggi in poi le mie attenzioni sullo Sport e Telesud”.