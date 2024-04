A Marsala arriva la Fiera di Maggio, il mercatino del martedì si sposta vicino lo Stadio

In corso, a Marsala, la tradizionale “Fiera di Maggio” che – fino al prossimo 12 Maggio – occupa l’area attrezzata compresa tra le vie degli Atleti e della Gioventù. Non potendosi effettuare lo svolgimento del “Mercatino settimanale” nella suddetta area, la Giunta ne ha disposto il trasferimento in altri spazi pubblici, limitatamente alle giornate di martedì 30 aprile e martedì 7 maggio. In particolare, gli operatori del mercatino occuperanno le rispettive postazioni in Viale Olimpia, nell’area di parcheggio adiacente la Tribuna Stadio, in via degli Atleti, ovvero nell’area prospiciente la Curva Stadio e in Via della Gioventù, nel tratto adiacente il PalaSport. Di conseguenza, nelle citate due giornate di svolgimento del Mercatino – dalle ore 05:00 alle ore 15:00 – la circolazione veicolare nella zona interessata sarà temporaneamente soggetta a divieti di transito e sosta. Divieti regolati con provvedimento della Polizia Municipale che ha collocato l’apposita segnaletica, cui si prega prestare la massima attenzione.