Ultima trasferta con vittoria per il Trapani, Gioiese già retrocessa

Ultima trasferta del Trapani in stagione regolare, che affronta la Gioiese nel penultimo turno del girone I della serie D. Da un lato il Trapani dei record, già promosso in serie C. Dall’altro la Gioiese, già condannata alla retrocessione in Eccellenza. La gara inizia subito con un duro scontro e l’ambulanza che entra in campo per Zamani e Gelli. Ha la peggio il giocatore della Gioiese che deve abbandonare il campo. Al 26′ viene atterrato in area Sartore, è rigore per il Trapani per un fallo netto di Faye ma Bollino si fa parare. Il primo tempo si chiude sullo 0 a 0. Nella ripresa al 48′ Smith ferma la conclusione pericolosa di Sartore, poco dopo è Sbrissa che fa la barba al palo. Il primo goal del Trapani arriva con il cambio modulo al 62′: Samake lanciato in contropiede fa il pallonetto che colpisce il palo interno. Al 69′ raddoppio con il destro di Balla in contropiede. Solo sul finale, all’85′, la Gioiese accorcia le distanze con un bel cucchiaio di Elia.

Il tabellino di gara

Gioiese (4-2-3-1): Smith; Faye (49′ Armani), Montefusco, Oliveira, Chazarreta; Mandaglio (55′ Guerrisi), Teliz; Vasil, Zamani (6′ Elia), Titizian (81′ Aloisio); Sanchez (38′ Toscano). In panchina: Tammaro, Latella, Foti, Piromalli. All. Cozza

Trapani (4-3-3): Antonini; Pino, Gelli, Sparandeo (60′ Balla), Guerriero; Aluisi (60′ Bolcano), Marigosu, Sbrissa (72′ Palermo); Bollino, Samake (72′ Montini), Sartore (81′ Liepins). In panchina: Ujkaj, Morleo, Bova, Convitto. All. Torrisi

Arbitro: Mancini (Tarocchi-Gelli)

Marcatori: 62′ Samake, 69′ Balla, 85′ Elia.

Note: ammoniti: Titizian, Marigosu, Balla, Aloisio.