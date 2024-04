Il Marsala Futsal saluta la stagione al quarto posto e pensando già al futuro

Il Marsala Futsal 2012 termina la sua stagione sportiva e i play off con la sconfitta a Soverato per 6 a 4 (andata conclusa 3 a 5 per i calabresi) chiudendo così il sogno promozione in A2 ma senza nulla recriminare considerato che la serie B è stata conquistata grazie alla vittoria della Coppa Italia di C lo scorso anno. Il Marsala Futsal ha dimostrato, nel Girone H, di avere le qualità per mettere in difficoltà organici solidi, forti.

Nei primi minuti di gioco il Soverato dimostra sicurezza e sfrontatezza, forte del risultato positivo della gara giocata al Palasancarlo. Il Marsala entra in campo a muso duro ma trova pochi spazi, la squadra di casa invece prende di mira la porta difesa da Buffa. E’ un assedio quello del Soverato: l’1 a 0 arriva centrale da Gallinica e il secondo goal rasoterra è di De Masi che si divincola da Pierro e va in rete. Il tris casalingo, piuttosto facile, è di Lecosta. Poche occasioni sottoporta per gli azzurri in questa fase di gioco.

Nella ripresa, il Soverato prima mette a segno il 4 a 0 su una palla recuperata dagli azzurri e con Gallinica che non sbaglia. Ma l’atteggiamento troppo tranquillo dei padroni di casa che si sentono la vittoria in tasca fa emergere un barlume di speranza nei ragazzi di Mister Giacalone. La palla inizia a filtrare nell’area calabrese fino a quando Tendero trova un varco centralissimo per ‘punire’ il Soverato che poco dopo si avvicina alla quinta rete. Se vale la regola goal sbagliato goal subito, questo è il caso, perchè Bonafede trasforma in rete un assist di De Bartoli. Concedere spazi al Soverato è pericoloso e con il portiere di movimento giunge il 5 a 2 di Lecosta. A causa di uno scontro tra due giocatori che finiscono a terra, l’arbitro concede il rigore al Marsala che viene trasformato da Tendero. Ma il match non finirà qui: la difesa lilybetana concede troppo e Monterosso batte Buffa per il 6 a 3. Sul finale un rigore concesso a Tendero (che ha dovuto ribattere) regala il quarto goal al Marsala che però termina così la corsa per la promozione in A2.

“Complimenti ai nostri ragazzi, che seppur giovani, hanno dimostrato di avere le qualità per mettere in difficoltà organici che hanno ben poco a vedere con la serie B – afferma il direttore generale Bruno Pantaleo -. La nostra soddisfazione è stata l’affermarsi dei nostri ‘locali’ alla nuova categoria, Capitan Pizzo, Pellegrino, Costigliola e Buffa, quest’ultimo lontano per quasi 2 anni dai campi di Futsal. Ma anche di Alessandro Patti, Gabriele Foderà, autentici pilastri; soddisfazione per la crescita esponenziale, l’attaccamento alla maglia e lo spirito di sacrificio, riuscendo a mettere sempre in difficoltà l’avversario. Ma la vera vittoria è stata, portare in prima squadra profili come Matteo De Bartoli, dalla serie C2 a protagonista in Serie B, dal Calcio a 11 Nicolas Valenti e Pietro Bonafede, Marco Villa, secondo portiere a soli 17 anni. E nonostante la giovane età abbiamo due fuoriclasse, Jorge Tendero, capocannoniere della Serie B e Christian Pierro, muro azzurro”.

“Termina la stagione del Marsala Futsal 2012 in serie B – le parole del Presidente Paolo Tumbarello -. Siamo orgogliosi di aver raggiunto come primo anno il quarto posto in classifica anche se rimane l’amaro in bocca per non aver proseguito i playoff per andare in A2. Ci teniamo a ringraziare gli atleti, lo staff tecnico e tutti i collaboratori ,dalla prima squadra all’under 13, che hanno portato in alto il nome del Marsala Futsal in questa stagione. Ringraziamo tutte le aziende che hanno sostenuto il progetto Marsala Futsal ed inoltre il responsabile del settore giovanile Leandro D’Alessandro e la Scuola Calcio Cantera Pianto Romano che hanno contribuito a far avvicinare i giovani del nostro territorio al Marsala Futsal. Per ultimo va un ringraziamento particolare al meraviglioso pubblico che tutta la stagione ha sostenuto il Marsala Futsal al Pala San Carlo”.

Il Marsala chiude la stagione con 41 punti al pari del Soverato, conquistando la zona play off al quarto posto e tornando a casa dopo le due sconfitte contro la squadra calabrese ma con un’annata ricca di grandi soddisfazioni, un grande pubblico che ha riempito il Palasport, partite al cardiopalma e un futuro radioso davanti.