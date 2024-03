Nino Oddo assolto in appello, non diffamò il sindaco di Trapani

Nino Oddo, segretario regionale del PSI, è stato assolto in appello dall’accusa di diffamazione nei confronti del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. I fatti risalgono al 2017. Sulla pagina Facebook in risposta ad un post pubblicato da un cronista del trapanese riguardante un possibile terremoto giudiziario sul voto di Erice, Nino Oddo aveva scritto: “Impossibile: il mio amico Giacomino è in una botte di ferro. E’ un socio onorario dell’associazione antimafiosi professionisti di facciata. La miglior polizza di assicurazione in circolazione….Cito lui perché ha gestito in totale solitudine il 100% del potere ad Erice negli ultimi 10 anni“.

La III sezione penale della Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale di Trapani, ha assolto Oddo dal reato di diffamazione nei confronti del sindaco “perche’ il fatto non sussiste“.

“Ringrazio i miei avvocati e resto in attesa delle motivazioni, che saranno depositate nei prossimi 90 giorni – commenta Nino Oddo -. Mi riservo solo allora di tenere una conferenza stampa per illustrare le implicazioni storico/politiche che questa sentenza comporta“.