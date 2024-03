Inaugurata a Favignana l’esposizione permanente dedicata a Donna Franca e alla Belle Époque

È stata inaugurata questa mattina a Palazzo Florio, a Favignana, l’esposizione permanente dedicata a Donna Franca e alla Belle Époque. Sono intervenuti il sindaco Francesco Forgione, l’assessore comunale al Turismo Stefania Bevilacqua, il direttore dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” Salvatore Livreri Console, Chico Paladino Florio, di Casa Florio, Daniela Brignone, docente dell’Università di Catania, Linda Guarino, vicaria dell’Istituto Comprensivo “Antonino Rallo” e la consigliera comunale Antonella Armetta.

La straordinaria esposizione comprende una riproduzione sartoriale dell’abito indossato da Donna Franca nel famoso quadro realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donata da Prada Group al Comune di Favignana, e altri tre vestiti realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo nell’ambito di un progetto promosso dall’Area Marina Protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura. Alla mostra si aggiunge un ulteriore allestimento, al primo piano, dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso Ipad di ultima generazione sarà possibile effettuare dei tour virtuali nei principali siti produttivi e luoghi diventati celebri.

“Con la nuova esposizione permanente ci avviamo verso la completa musealizzazione di Palazzo Florio”, spiega il sindaco Francesco Forgione. “L’abito donato da Prada Group insieme con gli altri tre vestiti e la nuova sala museale dedicata alle attività dei Florio contribuiranno a rendere ancora più attraente l’offerta culturale per i numerosi turisti che ogni anno scelgono di visitare Favignana e le Egadi”. “Avere lavorato con il mio team alla riproduzione dell’abito di donna Franca – ha scritto Miuccia Prada in una lettera inviata al sindaco e alla comunità – è stata un’importante occasione per approfondire la conoscenza di una donna colta e di straordinaria eleganza che, grazie all’amore per la sua terra, ha contribuito a diffondere la cultura siciliana nel mondo. Spero con questo omaggio di avere aiutato a tenere vivo il ricordo del ruolo culturale da lei svolto e di esprimere il forte legame che ci unisce alle isole Egadi”.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso anche da Chico Paladino Florio: “Ringrazio l’Amministrazione comunale di Favignana per il lavoro che svolge al fine di mantenere viva la memoria dei Florio e di ciò che hanno rappresentato e rappresentano per le Egadi”. All’inaugurazione ha partecipato anche una rappresentanza della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo”. “Da isolani abbiamo il dovere di conoscere la nostra storia”, dice Linda Guarino. “Con i nostri alunni affronteremo quest’anno tutte le tematiche legate ai Florio. Lo faremo sia dal punto di vista culturale che storico ed economico per capire quale impatto hanno avuto sul territorio e cosa rappresentano per la nostra comunità”.