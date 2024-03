Scosse di terremoto al largo delle Eolie, nessun danno sulla terraferma

Due scosse di terremoto sono state registrate questa mattina intorno all’arcipelago delle isole Eolie. La prima, poco prima delle 6, è stata la più forte, con magnitudo 4.4 ML e 243 km di profondità, ha avuto il suo epicentro in mare, a 11 km dall’isola di Salina e a 15 km da Lipari. Fortunatamente non è stata avvertita dalla popolazione, né ha provocato danni. La seconda scossa sismica, alle 10.37, ha avuto un’intensità leggermente inferiore (3.8 ML) e una profondità di 314 km, con epicentro sempre in mare, a poco più di 20 km da Filicudi.

I due eventi sismici sono stati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia di Roma.