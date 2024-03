L’Alberghiero di Erice vince il primo premio all’Expo Cook a Palermo

Ancora un premio prestigioso per l’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice, che alla Fiera del Mediterraneo a Palermo, all’interno Expo Cook – la più importante Fiera del Sud Italia dedicata al mondo del Food, della Ristorazione e dell’Hotellerie – conquista il primo premio grazie alla performance di Suad Achab della 5 B al contest regionale “Primo Piatto con prodotti a marchio DOP, IGP, e QS”. Suad Achab ha preparato e proposto delle ‘Mafalde in orto di mare’, seguita dai professori coach della scuola, Antonino La Sala e Antonio Peraino.

All’evento hanno partecipato 24 Istituti alberghieri ed enti di formazione di tutta la Sicilia, e special guest ne sono stati Giuseppe Costa, Chef Patron del ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini, 1 stella Michelin, e Fabio Potenzano Chef Patron del ristorante “Tutti a Tavola” di Bagheria, Formatore Fic, Giudice e ormai noto personaggio televisivo. L’evento è organizzato dalla Fic, Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Grande soddisfazione ha espresso la Dirigente Scolastica, Pina Mandina, per il nuovo attestato di efficienza conquistato dalla sua scuola in una competizione di grande interesse anche mediatico. “Mi complimento con la nostra alunna, e con i docenti – dice – e li ringrazio per aver dato all’Istituto una nuova occasione per sperimentare e certificare le competenze acquisite”.