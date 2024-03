Mazara, Vito Gancitano: “Non sarò candidato al Consiglio comunale”

Il presidente del Consiglio Comunale, Vito Gancitano, non sarà candidato al prossimo consiglio comunale. Dopo dieci anni di presidenza consiliare, dunque, c’è già una novità di rilievo nello scenario politico cittadino in vista delle prossime Amministrative. “Non sarò candidato al Consiglio – chiarisce Gancitano – ma farò parte integrante della squadra della sindaca Vita Ippolito, in attesa di altre competizioni elettorali che mi vedranno in prima linea come candidato”.

Il riferimento è chiaramente ad altri palcoscenici, con le Provinciali sullo sfondo. In città, però, c’è una campagna elettorale che va avanti e la coalizione a sostegno della candidata Ippolito continua a lavorare sul programma. “Ogni gruppo politico porterà avanti iniziative importanti per la crescita della comunità – prosegue l’esponente Dc – e quando saremo pronti la candidata sindaca farà la sintesi dei punti da inserire nel programma elettorale. In questi giorni abbiamo avuto altre adesioni e sicuramente ne raccoglieremo ancora”. Tante le riunioni operative per strutturare il programma elettorale e non solo: “Serve qualcosa per puntellare qualche lista. Cinque sono pronte, siamo al lavoro per una sesta lista. Si stanno avvicinando non solo personalità politiche, ma anche qualcuno della società civile pronto a mettersi in gioco”.

A proposito di programma, cosa Gancitano considera prioritario? “I punti che vorrei personalmente portare avanti anche come Democrazia Cristiana sono il potenziamento dell’ospedale, della salute in generale e del benessere dei cittadini. Questi mi vedranno in prima linea, li sento particolarmente vicini. Lavoriamo all’istituzione di un porticciolo turistico, ci sono privati che vogliono portare avanti questa idea”. E prosegue: “I punti più urgenti e importanti sono sicuramente l’ospedale, il terzo ponte che per la città è una necessità, oltre al porticciolo per far crescere il settore turistico. Bisogna organizzare per bene i servizi per attirare i turisti e farli restare sul nostro territorio. Con la volontà dei privati, il porticciolo turistico sarà tra i primi punti da realizzare. E col governo regionale dovremo verificare le condizioni dell’ospedale: il nostro è un DEA di primo livello che oggi per problemi di personale e non solo è arrivato ai limiti”.

Siamo solo all’inizio della campagna elettorale, ma sono già volate le prime scintille: “Ricordo a tutti i candidati che bisogna tenere al centro del dibattito gli interessi della città di Mazara del Vallo. Eviterei di andare sul personale, è importante che ognuno porti avanti le proprie idee politiche e di coalizione. Non servono scintille. Noi faremo una campagna elettorale tranquilla e serena, senza attaccare nessuno ma portando avanti le iniziative che noi vogliamo realizzare”. E non si escludono colpi di scena: “Potrà esserci qualcosa nell’aria, ma non riguarderanno la nostra coalizione. C’è la diatriba relativa alle due fazioni di Fratelli d’Italia e non so come finirà. Qualcosa prima di presentare le liste – conclude Gancitano – penso che succederà”.