Tirocini dalla Sicilia all’estero, un bando del CESIE

Il CESIE ha appena pubblicato un bando destinato a giovani con domicilio in Sicilia, per partecipare ad un tirocinio retribuito in Portogallo, Spagna o Grecia con alloggio e viaggio coperti, tutoraggio, corso di lingua inglese e/o del paese ospitante e attestazione finale.

AmuNEET permetterà a 24 giovani NEET dalla Sicilia (3 gruppi da 8 persone) di partecipare ad un percorso di inclusione socio-lavorativa di 12 mesi su competenze trasversali e professionali nell’ambito del programma ALMA. Il programma europeo ALMA è un’iniziativa dell’Unione Europea volta a sostenere le persone giovani che non hanno un lavoro e che non frequentano un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti NEET, Not in Employment, Education or Training). L’obiettivo è avvicinare queste persone al mondo del lavoro o a ulteriori corsi di formazione, attraverso esperienze educative e professionali all’estero.

Tutte le info: https://cesie.org/giovani/amuneet-tirocinio-retribuito-estero/