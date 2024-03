Ustioni in chiesa, la verità dagli esami in laboratorio. Don Giacomo: “Ho sofferto abbastanza…ora basta”

Alcune settimane fa, ha decisamente incuriosito e preoccupato la notizia di alcuni fedeli che, mentre partecipavano alla messa celebrata da Don Giacomo Putaggio nella Chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano, si sono ritrovati con delle irritazioni, quasi delle ustioni a mani e volto. I presenti, quel giorno, si sono avvicinati all’altare per l’imposizione delle Sacre Ceneri sulla fronte. Poco dopo, alcuni ragazzini e qualche familiare hanno iniziato a lamentare reazioni allergiche, simili a ustioni sulla fronte. Così il parroco per fugare ogni dubbio, ha deciso di rivolgersi a un laboratorio di analisi. Adesso sembra che ci sia un responso per il tramite del legale Filippo Inzirillo.

“Abbiamo avuto il risultato degli esami di laboratorio fatti sulle ceneri e sull’acqua usati durante il mercoledì delle ceneri ed abbiamo scoperto che a causare la reazione chimica avversa è stata la circostanza che le ceneri erano state preventivamente setacciate e rese quasi simili alla sabbia, la quale a contatto con poche gocce d’acqua ha creato una sostanza dal PH eccessivamente alto – ha affermato l’avvocato che ha seguito la vicenda -. Il fatto che solo ad alcuni tali cenere abbiano causato una reazione allergica, dipende da molti fattori, quali il PH della pelle che è diverso da individuo ad individuo e da quanto tempo la cenere è rimasta sulla fronte“. Naturalmente il parroco si dice dispiaciuto per una situazione inimmaginabile. Sulla vicenda si è pronunciato anche Don Giacomo sui suoi canali social: “di questa storia ho sofferto abbastanza…ora basta“.