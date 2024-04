Regionali Giovanili di Scacchi, a Marsala vittoria femminile per la Lilybetana. VIDEO

Sono 196 i partecipanti in rappresentanza di 15 associazioni scacchistiche giunte da tutta la Sicilia: sono questi i numeri dei Campionati Regionali Giovanili – Memorial Giovanni Piazza che si sono svolti a Marsala, presso l’Hotel President, il 20 e il 21 aprile. La competizione è stata organizzata dal Comitato Scacchistico Siciliano con il supporto della Lilybetana Scacchi e il patrocinio del Comune di Marsala.

Per l’occasione, a ufficializzare l’avvio alla manifestazione, con il tradizionale bianco in moto, sono intervenuti gli assessori comunali Ignazio Bilardello e Salvatore Agate che hanno dato il benvenuto ai giocatori insieme alla signora Claudia Giacalone, moglie del compianto Giovanni Piazza. Davanti alle 64 caselle bianche e nere, si sono sfidati – suddivisi nelle categorie U18, U16, U14, U12, U10 e U8 – alcuni nomi noti dello scacchismo siciliano e campioni pluripremiati, ma anche tanti giovanissimi che si sono avvicinati da poco a questo affascinante sport della mente. “È stata una festa per lo sport e per gli scacchi. I ragazzi si sono divertiti affrontando una sana competizione e condividendo le tante emozioni di questi due giorni. – commenta Giuseppe Cerami, Presidente della Lilybetana Scacchi – Da un punto di vista organizzavo, siamo soddisfatti di come si è svolta l’intera competizione e di ciò che siamo riusciti ad offrire ai tanti partecipanti e ai loro accompagnatori”.

Soddisfazione anche per i risultati ottenuti: la Lilybetana Scacchi ha infatti chiuso la fase regionale dei Giovanili portando a casa due vittorie, entrambe nel femminile: il primo posto di Federica Montalto nell’Under 18 che chiude così in bellezza il suo ultimo campionato in questa categoria, e il terzo posto di Ilaria Canale nell’Under 12. Non da meno è stata la giovanissima Chiara Agrusa, degli Amici della Scacchiera Erice, che nell’Under 10 femminile si è classificata prima ex-aequo insieme alla palermitana Sofia Arnetta. Alla premiazione è intervenuto l’Assessore comunale Giacomo Tumbarello. Lunedì 22 invece è stata la volta dei Campionati Studenteschi e del Trofeo Scacchi Scuola che sono stati organizzati dalla A.S.D. Lilybetana Scacchi di Marsala, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Delegazione Provinciale di Trapani della FSI, con il patrocinio del Comune di Marsala. L’appuntamento ha radunato in città le squadre di ben 61 scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, provenienti da tutta la Sicilia.

Anche qui non sono mancate le vittorie da parte dei padroni di casa. Nella categoria delle primarie maschili si è distinta la squadra dell’Istituto Comprensivo Sirtori che ha conquistato la vetta della classifica. Ottima la performance delle squadre del Cavour – Mazzini: secondo posto tra le secondarie di primo grado maschili e terzo posto sia per la secondaria di primo grado femminile che per la primaria femminile. Nella categoria allievi femminile, terzo posto per il Liceo Classico Giovanni XXIII. A premiare gli studenti è stato il prof. Francesco Ciulla, coordinatore provinciale per l’Educazione Fisica, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale.