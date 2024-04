Castellammare si prepara all’estate e alle attrazioni turistiche

Un incontro con associazioni ed attività per presentare il progetto per l’estate 2024. A Castellammare del Golfo si pensa già al turismo della stagione calda. L’incontro è previsto lunedì 29 aprile, alle ore 15,30, nell’aula consiliare di corso Mattarella. Il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Turismo e Spettacolo Mariella Caleca invitano le associazioni e gli esercenti a partecipare.

«Vogliamo presentare il progetto per l’estate 2024 da noi già predisposto perché sia condiviso e partecipato. Per questo -dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore Mariella Caleca- invitiamo l’associazione Albergatori Castellammare Scopello, l’Assolocatur, la Proloco, ristoratori e tutti gli esercenti interessati, alla presentazione del progetto da noi sviluppato per l’estate. Un momento di confronto per una programmazione attenta e aperta alle esigenze di tutti»