Il caso delle Ceneri in una Chiesa di Castelvetrano: il parroco si rivolge a un laboratorio d’analisi

Insolito fuori programma a Castelvetrano, in seguito al rito del Mercoledì delle Ceneri. Nella giornata che dà inizio alla Quaresima cristiana, presso la parrocchia San Francesco di Paola i bambini che frequentano il catechismo e i loro familiari hanno partecipato alla Santa Messa. Come da tradizione, nel corso della funzione, i presenti si sono avvicinati all’altare per l’imposizione delle Sacre Ceneri sulla fronte. Poco dopo, alcuni ragazzini e qualche familiare hanno iniziato a lamentare reazioni allergiche, simili a ustioni sulla fronte. Per qualcuno si è reso necessario anche il ricorso a cure mediche.

Il parroco, don Giacomo Putaggio, anch’egli oggetto di una reazione simile, si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto e ha dato incarico a un laboratorio di analisi per verificare se l’acqua, le ceneri o il piattino sul quale sono stati riposte le ceneri contengano sostanze che abbiano potuto generare questo insolito fenomeno.