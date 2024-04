Boxe: il titolo Pesi Mosca alla marsalese Giacoma Cordio davanti il suo pubblico

Si è svolta a Marsala la manifestazione di Boxe che assegna il titolo nazionale pesi mosca femminile. Il Palasport di Marsala ha vissuto una serata di grande sport, prima con le gare maschili Pro, infine con il match clou: quello tra la marsalese già campionessa italiana ed europea Giacoma Cordio e la sfidante romana Aurora De Persio. Tra loro più di 20 anni di differenza, visto che Cordio torna sul ring a 43 anni e la De Persio a soli 19 anni. Giovane età che conferisce a De Persio la sfrontatezza della giovinezza, ma anche l’imprecisione, e alla Cordio l’esperienza giusta per tenere alti tecnicismi che l’hanno portata a conquistare il titolo nazionale. Per rivedere tutti i match in diretta anche su Sky, QUI.

Il verdetto, in molti set quasi in parità, ha visto i punteggi di 98-93, 96-94 e infine 97-93 e quindi per una manciata di punti che fanno la differenza, Giacoma Cordio conquista l’ambita cintura.