Atletica: la Marsala Doc primeggia da Mazara a Bologna

Con il misto-cross-strada di Borgata Costiera a Mazara, è iniziato il Grand Prix provinciale Fidal di corsa. Nella Polisportiva Marsala Doc il primo a tagliare il traguardo è stato Giuseppe Mazzara, che ha coperto i circa 8 chilometri del percorso in 29 minuti e 29 secondi, piazzandosi al 14° posto assoluto su 254 arrivati e al quarto nella sua categoria d’età (SM50). A seguire Damiano Ardagna (30’ e 52’’), Gianpaolo Graffeo (33’ e 29’’), Antonio Pizzo (33’ e 35’’, quarto di categoria).

A tagliare il traguardo sono stati, poi, nell’ordine, Silvio Giardina, Ignazio Cammarata, Leonardo Curatolo, Pietro Sciacca, Monica Terzo (seconda nella SF50), Thierry Morgana, Agostino Impiccichè, Massimo Pipitone, Nino Cusumano, Matilde Rallo (quarta nella SF50), Vincenzo Contrino, Baldo Cascia, Giuseppe Genna, Salvatore Panico, Lara Saladino, Antonino Alagna, Piero Tranchida, Roberto Pisciotta, Isabella Valenti e Andrea Greco.

Contemporaneamente, Nicola Palmeri ha rappresentato la società marsalese alla Maratona di Bologna, mentre Francesco Petruzzellis e a Anna Maria Gentile alla “mezza” Roma-Ostia. In precedenza, da segnalare la mezzamaratona di Sant’Agata di Militello, prima priva del Grand Prix regionale 2024 dove tra i 27 marsalesi in gara Giuseppe Mazzara in 1:25:21 è giunto 9° di categoria. Da segnalare le prestazioni di Damiano Ardagna (1:32:16), Dario Stracquadanio (1:34:07) e Michele D’Errico (1:34:07), quest’ultimo primo nella sua categoria d’età. D’Errico assieme a Salvatore Villa ha partecipato sia all’Ecomaratona di Roma che a quella di San Valentino a Terni; qui ha corso in ore e 23 minuti. Damiano Ardagna e Thierry Morgana infine sono stati di scena a Sabaudia-San Felice Circeo nella Maratona della “Maga Circe”.