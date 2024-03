Tennis: battuta d’arresto per il Sunshine Club di Marsala a Palermo

Prevedibile battuta di arresto nel Campionato di Serie “C” Maschile sui campi del Ct Palermo, corazzata del girone, per il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus. I tennisti marsalesi non sono riusciti a colmare il gap tra le due formazioni; si è notata soprattutto la differenza fisica e di allenamento tra le due compagini. Gli unici due match in bilico sono stati quelli che hanno visto Daniel Franchino sciupare un vantaggio di 64-20 con Surano e il doppio Andrea Adamo e Giuseppe Galfano, finalmente tornato alle gare dopo uno stop prolungato.

Domenica 10 Marzo alle ore 10, in casa sui campi del club di contrada Dammusello, i ragazzi avranno bisogno del sostegno del pubblico per affrontare il Planet tennis Canicattì in un match decisivo per il proseguo del campionato. L’ingresso è gratuito.

Questi i set giocati a Palermo: Misuraca/Mineo 36 26; Franchino/Surano 64 36 26; Rubino/Trinceri 16 26; Vinci/Badagliacca 36 26; Galfano Adamo/Mineo Surano 46 36; Misuraca Rubino/Jomarkay Morello 36 26.