Il comico marsalese Enzo Amato bidello ballerino nella serie tv “Màkari”. VIDEO

C’è un marsalese doc nella serie tv “Màkari 3” e non uno qualunque. Nei panni di un collaboratore scolastico simpatico e ‘ballerino’ – in una scena insegna passi di danza agli studenti – troviamo la domenica sera su Rai Uno anche Enzo Amato, che con i suoi 46,700 follower su Instagram e migliaia di like su Tik Tok, è uno dei comici siciliani più seguiti, vantando alcune ospitate nel programma ideato da Fiorello “E via il Videobox” subito dopo “Viva Rai 2”.

Enzo Amato, fondatore di Trikke e Due, ci racconta la sua esperienza accanto a Claudio Gioè e Domenico ‘Piccionello’ Centamore: “Ho sempre seguito Màkari, è una fiction che sento “nostra” ed è uno spot lunghissimo al nostro straordinario territorio. L’anno scorso mando una mail per poter fare la comparsa/figurante e dopo 5 minuti ricevo una chiamata da un responsabile del casting della serie tv che mi dice ‘Enzo, che piacere! Sono un tuo fan, in famiglia siamo tutti tuoi fans’. La chiamata è durata tantissimo, ho dovuto fare delle battute a telefono a tutte le persone che mi passava al cellulare. E mi dice che mi avrebbe fatto fare una piccola parte recitata, altro che comparsa. Poi i Trikke e Due mi portano sui palchi fuori dalla Sicilia e l’occasione salta… poi però si ripresenta: sono il bidello della scuola che si vede in tutte le puntate della terza stagione. Un’esperienza unica in una fiction Rai, abbiamo girato una settimana con tutta la troupe e scopro che conoscono i miei video e i miei reel”.

Poi il balletto che Enzo Amato mette su in un momento di pausa, viene notato dai registi e dai responsabili alle riprese e decidono che deve essere dentro “Màkari”: “Il balletto che porto con me sul palco è diventato virale e tutti mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto che potrei fare anche l’attore. Chissà…”, ci svela infine Enzo Amato.