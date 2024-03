Facebook e Instagram bloccati: utenti dei social in allarme

Disagi per gli utenti di Facebook nel pomeriggio di oggi. Di punto in bianco, il social network creato da Mark Zuckerberg ha smesso di funzionare, rimandando chi lo stava usando alla pagina delle credenziali di login, senza dare – tuttavia – la possibilità di accedere nuovamente ai profili personali o alla homepage. Pare che alla base del disservizio ci sia stato un intervento di manutenzione. Stesso problema per Instagram, altro popolare social network del gruppo Meta particolarmente utilizzato dai più giovani per la pubblicazione di foto, video. Le segnalazioni hanno avuto un picco intorno alle 16.20, quando gli utenti hanno istantaneamente cominciato a notare il disservizio.