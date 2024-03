Nella segreteria dei Giovani Democratici Siciliani il trapanese Davide Gallina

Anche la provincia di Trapani è rappresentata nella segreteria regionale dei Giovani Democratici Siciliani, l’organizzazione giovanile del Partito Democratico. Davide Gallina, già eletto segretario della federazione dei GD di Trapani lo scorso gennaio, è stato nominato dal segretario regionale Marco Greco come responsabile della formazione politica dei Giovani Democratici Siciliani.

“È un incarico che mi vedrà impegnato sin da oggi. La formazione è uno dei tasselli più importanti per chi si approccia al mondo della politica e delle istituzioni, ed è fondamentale per costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono. Sono lieto in primis dell’esistenza e della considerazione assegnata a questa delega, in secondo luogo del fatto che il segretario regionale abbia voluto assegnarla a me. C’è tanto da fare e la segreteria è pronta a mettersi all’opera“, afferma Gallina.