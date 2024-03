Il bilancio (positivo) del Consorzio del vino Marsala per la promozione in Italia e nel mondo

Il Consorzio del vino Marsala ha partecipato nell’ultimo anno a numerose iniziative ed eventi di grande rilievo nel panorama nazionale, consolidando le relazioni e i rapporti con le associazioni di settore e aprendo una nuova via alla comunicazione di un nuovo e moderno consumo del Marsala. Nel corso del Congresso Nazionale Fisar 2023 a Torino, molto partecipato, il Presidente Benedetto Renda insieme al professore Rosario Lentini e all’enologo Tommaso Maggio, hanno preso parte alle attività con tutti i rappresentanti provinciali FISAR. Durante l’evento, Lentini, intellettuale di spicco e profondo conoscitore della storia dell’economia siciliana dei sec XVIII-XIX, è stato insignito del premio “sommelier ad honorem” per il suo impegno nel divulgare la storia del Marsala e la sua expertise nel settore.

Il Consorzio ha partecipato attivamente a eventi e masterclass organizzati da associazioni di categoria come FISAR e AIS durante il corso dell’anno, riuscendo a stringere rapporti e relazioni proficue che aprono a future collaborazioni. Il Consorzio ha inoltre organizzato un corso di avvicinamento al vino Marsala rivolto al trade locale, che ha suscitato grande interesse tra i ristoratori della zona. L’evento ha visto la partecipazione anche di molti giovani e donne, che lascia sperare in una fruizione del Marsala in chiave moderna e contemporanea. Tra le altre iniziative, il Consorzio ha distribuito mappe enoturistiche, partecipato alla “Cocktail week” a Palermo con una masterclass e cocktail a base di Marsala, e preso parte alla rassegna “Il mare colore dei libri”, a Marsala. Ciò ha consentito di comunicare e promuove il Marsala attraverso il suo territorio, fatto di unicità e caratteristiche peculiari a interlocutori diversificati.

Inoltre, grazie all’intervento del Consorzio, l’Assemblea Nazionale dei Sommelier AIS si è tenuta per la prima volta a Marsala, facendo conoscere le cantine associate e tutta l’area produttiva del Marsala. L’evento celebrativo dei 250 anni del Marsala, il “Marsala DOC FEST”, organizzato dal Consorzio, ha visto le cantine consorziate e le cooperative socie coinvolte in visite, masterclass e banchi d’assaggio.

Mai prima di allora c’era stato tanto interesse da parte del pubblico costituito da wine losers ma non solo, anche turisti, giornalisti e curiosi ai quali è stato possibile trasmettere un nuovo messaggio che vede il Marsala protagonista assoluto di momenti piacevoli. “Le nostre azioni di promozione e relazione hanno dato i loro frutti, promuovendo il Marsala a livello nazionale e rafforzando i legami con le associazioni di settore. Il successo del Consorzio nella valorizzazione del territorio, della cultura enologica e del Marsala è evidente, con un riscontro positivo sia a livello locale che nazionale”, ha dichiarato il Presidente Renda.