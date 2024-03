Sconfitta a Catania per le ragazze del volley Marsala

Torna con una sconfitta dal Pala Abramo di Catania, perdendo la possibilità nell’immediato di inseguire le posizioni di alta classifica del Campionato serie B1 di Volley Femminile, la GesanCom Marsala Volley.

Una dura sconfitta per 3-0, in questa diciassettesima giornata di stagione regolare, che arride alle padroni di casa dell’Energy System di Coach Antonio Jimenez e rimanda le lilibetane ad altri esami di riparazione. Un match che ha visto le ragazze di Coach Ciccio Campisi, con la sola esclusione del primo set, sbagliare in troppi fondamentali riuscendo a produrre troppo poco in terra etnea rispetto alla squadra che ha raggiunto la prima posizione in classifica al termine del girone di andata.