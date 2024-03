Successi per i giovanissimi della Primavera Marsala

La Primavera Marsala continua a raccogliere i frutti del proprio lavoro con i giovani, grazie a tutti i campionati in cui milita e agli importanti risultati che continua a conseguire. L’Under 11 di mister Angelo Sandri, la scorsa settimana ha ben figurato nel torneo giovanile di Messina, in cui l’eliminazione è arrivata soltanto nella semifinale dove ha avuto la meglio la Magica Misterbianco. Oltre al terzo posto sono giunti anche grandi apprezzamenti per i giocatorini che hanno sfoderato ottime prestazioni. Adesso si pensa al prossimo torneo di Pasqua.