Plastic free: prosegue l’iniziativa ambientale con il Comune di Castellammare

Prosegue l’iniziativa di raccolta plastica a Castellammare del Golfo curata dall’associazione “Plastic free” che prevede l’attività di sensibilizzazione ambientale in più aree cittadine. Il 3 marzo alle ore 10,30, i volontari si ritroveranno in piazzale stenditoio, alla cala marina di Castellammare del Golfo per raccogliere i rifiuti in plastica abbandonati nella zona. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e per iscrizioni ed informazioni si può contattare il referente, Toti (3288447322), o utilizzare il codice QR della locandina.

Già a dicembre si è svolta un’altra giornata di sensibilizzazione nella zona della “Madonna della scala” dove sono stati raccolti e differenziati circa 600 kg di rifiuti. Alla giornata di raccolta hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Fausto, la sua vice ed assessore all’ambiente Lorena Di Gregorio, gli altri assessori comunali ed anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona con alcuni consiglieri comunali. L’attività, infatti, è patrocinata dal Comune che ha siglato una convenzione con i volontari dell’associazione Plastic free per promuovere iniziative di raccolta plastica allo scopo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

«Occorre dare l’esempio e si tratta di momenti di sensibilizzazione ambientale che sosteniamo e continueremo a proporre di concerto con le associazioni, poiché abbiamo avviato diverse iniziative di rispetto ambientale che riguardano anche le scuole e la società civile che ci auguriamo sia sempre più partecipe ed attenta al rispetto dell’ambiente –affermano il sindaco Giuseppe Fausto e la sua vice, l’assessore all’Ambiente Lorena di Gregorio -. Ringraziamo ancora l’associazione Plastic Free, con il suo referente locale, Toti Castronovo e tutti i volontari, per questo impegno su più aree cittadine che, auspichiamo, possa essere un esempio che nel tempo diventi prassi comune di attenzione ambientale, non abbandonando rifiuti e rispettando il nostro territorio».