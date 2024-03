Mazara: due rotatorie per moderare il traffico in via Marsala alta

Due rotatorie che consentiranno di moderare il traffico. Questa è la volontà dell’amministrazione comunale che ha annunciato la prossima realizzazione delle due rotatorie nella zona di via Marsala alta, molto trafficata anche per la vicinanza dell’intersezione con la SS115. La prima rotatoria sorgerà all’intersezione di via Marsala con via Mongitore e via Martiri delle Foibe, la seconda invece sarà realizzata proprio all’intersezione tra via Marsala e la Strada Statale 115, dove sono già presenti gli impianti semaforici. Un progetto che in città sta facendo discutere e non poco.

Da una parte c’è chi sostiene che i semafori consentono già una regolazione del traffico, dall’altra invece trova posto chi pensa che le rotatorie garantiranno una viabilità più scorrevole e regolare. Proprio a proposito dei semafori presenti all’intersezione con la Strada Statale, però, questi risultano non funzionanti da diversi giorni e stanno causando notevoli disagi agli automobilisti oltre ai tanti pericoli in una zona che quotidianamente è molto trafficata. Tornando alle rotatorie, sarà di circa 95mila euro l’investimento complessivo previsto. La copertura finanziaria è assicurata dai fondi di compensazione ambientale (accordo tra amministrazione comunale e società VGE01 SrL).

Con determinazione dirigenziale n. 375/2024, all’ingegner Davide Palmeri di Mazara del Vallo sono stati affidati la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle due rotatorie. Il progetto esecutivo per la realizzazione della prima rotatoria che sorgerà tra via Marsala, via Mongitore e via Martiri delle Foibe è già stato elaborato dal progettista (nella foto il rendering), validato dall’architetto Michele Caldarera, funzionario responsabile del procedimento, e approvato dalla giunta municipale. Dopo l’approvazione del progetto, si andrà dunque alla procedura di affidamento per realizzare i lavori.