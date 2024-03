Castellammare del Golfo, attivo un nuovo autovelox

Autovelox attivo dal 15 marzo nel tratto di strada ricadente nel territorio di Castellammare del Golfo sulla strada statale 187 al km 34+800 (tra i bivi per Fraginesi, in zona Marmora).

Lo fa presente l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo. Il controllo elettronico della velocità sarà attivo in entrambe le direzioni di marcia, Palermo- Trapani e viceversa, lungo l’arteria che, soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo «…è molto trafficata perché consente di raggiungere zone di pregio e molto frequentate come Guidaloca, Scopello e località limitrofe –spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla polizia municipale Giovanni Todaro-. Per questo con decreto della prefettura e su nulla osta dell’Anas è stata prevista l’attivazione dell’impianto autovelox che consente di mantenere la sicurezza nella strada procedendo ad un’andatura contenuta e non incorrendo in sanzioni».

L’impianto autovelox fisso bidirezionale registrerà l’andatura di ogni mezzo che transita per la statale superando il limite massimo di velocità nell’arteria che è di 50 km orari.