Si presenta a Marsala il 112 Numero Unico per le Emergenze

E’ ormai pienamente operativo anche in Sicilia il numero unico per le Emergenze ovvero il 112. Chiamando questo numero i cittadini, in tutta Europa, e dovunque si trovino possono chiedere, in caso di bisogno ed emergenza, soccorso di tipo sanitario, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e, anche, il soccorso in mare. Si tratta di un servizio gestito dal NUE con Centrali Uniche di Risposta (CUR) e che è attivo h 24.

Rispondendo alla chiamata, l’operatore della centrale unica riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante che, in formato digitale ed integrando le informazioni con la tipologia di soccorso necessario, trasferisce la chiamata alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l’intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria). L’operativa e le potenzialità del numero unico di soccorso saranno presentate domani, 27 febbraio 2024, da esperti del Neu, dapprima agli studenti delle scuole marsalesi nei locali del Teatro Impero (ore 9:00) e al pomeriggio (ore 16:00), ad autorità e cittadinanza al Teatro comunale “Eliodoro Sollima”.