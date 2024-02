Marsala: a breve lavori alla strada provinciale via Favara-Ciavolotto

Tempi brevi per l’avvio della manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 62 che, a Marsala, si snoda lungo dalla via Favara a contrada Ciavolotto. L’intervento rientra nell’Accordo di Collaborazione con il Libero Consorzio trapanese, in attuazione dell’atto di indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci in materia di manutenzione straordinaria di strade provinciali.

Il sindaco Massimo Grillo esprime il suo ringraziamento alla Commissaria Maria Antinoro per l’imminenza degli interventi, considerati i gravi incidenti stradali che si sono registrati nella zona di Ciavolo. Le risorse giungono dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un investimento complessivo di quasi 900mila euro.