Accordo tra le Ferrovie e il Comune di Marsala per riqualificare la Stazione

FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS, e il Comune di Marsala hanno siglato un Protocollo d’Intesa per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione ferroviaria di Marsala. Alla firma del protocollo hanno partecipato Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani e Massimo Grillo, sindaco di Marsala che mesi fa, peraltro, ci aveva anticipato uno stravolgimento della zona che coinvolgerà anche – questo l’intento – la stazione dei bus urbani. Con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, il Comune di Marsala e FS Sistemi Urbani costituiranno un Tavolo Tecnico che effettuerà i necessari approfondimenti funzionali alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree oggetto dell’intesa.

L’accordo ha l’obiettivo di promuovere un programma di interventi di trasformazione urbanistica e riqualificazione urbana dell’Ex Scalo Merci e di fabbricati dell’ambito di Stazione, anche tramite l’inserimento di nuove funzioni pubbliche e private. Inoltre, è prevista la definizione di interventi di valorizzazione e riuso dei compendi immobiliari oggetto del Protocollo, anche per una possibile alienazione al Comune di Marsala. Il Protocollo è volto alla definizione di un piano di azione per lo sviluppo, nelle forme che saranno definite tra le Parti, di un terminal intermodale a servizio della stazione FS per il potenziamento del sistema di scambio intermodale, in linea con gli indirizzi strategici del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.***